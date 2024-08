Latina intensificati controlli antidroga sull’isola di Ponza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 agosto 2024)a tappetodidelle Fiamme Gialle pontine che proseguono nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti anche con il determinante ausilio dei caniGingo e Jessy del Gruppo di Formia. L’attività nel primo fine settimana di agosto è stata eseguita dai militari della Tenenza die della Sezione Operativa Navale, insieme al contingente ATPI del Gruppo di Formia, in prossimità dei punti di sbarco dei turisti che giungono, e in prossimità dei locali ed esercizi pubblici e luoghi della movida ponzese. Aggiornamento ore 15 Ventuno le persone, di età compresa tra i 17 ed i 43 anni, segnalate alle competenti Prefetture (dieci a quella di Roma, tre a quella die a quella di Napoli, uno alle Prefetture di Milano, Frosinone l’Aquila, Rieti e Mantova), per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.