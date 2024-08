La morte di Raian Kamel | cos’è il base jumping e perché è tanto pericoloso quanto affascinante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilè uno sport che non perdona. Una volta indossata la tuta alare ci si lancia da una cima, si aprono le braccia e si vola a una velocità compresa tra i 180 e i 210 chilometri orari, planando fino all'atterraggio col paracadute. Il rischio è quello di finire contro la roccia, soprattutto se ci si infila nei canaloni, come ha fattoche aveva già fatto lo stesso salto. Come filmmaker ha, infatti, documentato le sue imprese mozzafiato, fra cui il precedente salto dal Piz da Lech del 22 luglio 2022. Così com'è morto, sul Piz da Lech che da poco è diventata una meta per ijumper che lì si ritrovano per sorvolare la strettissima val di Mezdì, a ferragosto del 2020 ha perso la vita Simone Rizzi, un brianzolo di 33 anni. Simone insieme al compagno di volo si era lanciato con la tuta alare di buon'ora.