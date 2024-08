La Data di Uscita Il Mistero Dei Templari 3 riceve un sorprendente aggiornamento

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Dopo anni di speculazioni e attese, sembra che Ildei3 sia finalmente in cantiere. Il nuovo film non solo presenterà personaggi nuovi, ma riporterà anche volti familiari dai primi due capitoli e dalla breve serie National Treasure: Edge of History. Nonostante le recensioni positive, la serie non è riad attirare un pubblico sufficientemente vasto su Disney+, portando alla sua cancellazione dopo una sola stagione di 10 episodi. La serie ha però rivisitato personaggi amati come Riley Poole (Justin Bartha) e Peter Sadusky (Harvey Keitel), stabilendo un collegamento significativo con i film originali.