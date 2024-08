La Cooperativa Facchini di Fano compie 50 anni e premia i dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)(Pesaro e Urbino) martedì 6 agosto 2024 - Un’altra bell’azienda fanese che taglia il traguardo del mezzo secolo di attività imprenditoriale. Ha compiuto infatti 50ladi, attiva nel settore dei trasporti e dei traslochi dal 1974. Lo scorso 2 agosto oltre un centinaio di persone (tra personale, clienti e fornitori) hanno festeggiato assieme ai titolari, il presidente e al sindaco diLuca Serfilippi e l’assessore alle Attività Economiche Alberto Santorelli che hanno donato all’azienda una targa, simbolo del ringraziamento della città per l’attività svolta. Le origini di questa avventura imprenditoriale affondano le radici in un passato lontanissimo, quando era conosciuta ai più come la Carovana, come si evince dai libri contabili di allora conservati gelosamente dagli attuali titolari.