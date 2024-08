Italiano fa volare un drone vicino al Cremlino | fermato dalla polizia a Mosca Volevo fare foto panoramiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 –mentre facevaunal palazzo del. È la vicenda che vede protagonista un cittadino, di cui non si conosce l’identità. Secondo la Tass, l’uomo sarebbe un “assistente di volo di una campagnia aerea italiana”. Il fermo è avvenuto lunedì pomeriggio, nel parco Zaryade. Secondo le fonti russe, ilavrebbe detto di non essere a conoscenza del divieto di sorvolo della zona e di aver voluto scattare dellegrafie. Secondo l’agezia russa, “nei confronti dell’autore del reato è stato redatto un protocollo amministrativo basato sulla violazione delle regole per l'uso dello spazio aereo”. Il suoè stato sequestrato e verrà sottoposto ad esame.