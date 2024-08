Iran | Risposta a Israele ci sarà WSJ | Teheran ha spostato lanciamissili

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – L’risponderà ai “crimini” dima non vuole l’escalation del conflitto in Medio Oriente. E’ quello che ha assicurato, secondo quanto riferiscono i media locali, il presidenteiano Masoud Pezeshkian al segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, da ieri in visita a. “L”– ha detto – non sta assolutamente cercando di ampliare la portata della crisi nella regione, ma questo regime riceverà certamente unaper i suoi crimini e la sua arroganza”.“Le azioni criminali di questo regime contro il popolo oppresso e indifeso di Gaza – ha denunciato ancora il presidenteiano – come l’assassinio del martire Ismail Haniyeh nel nostro Paese sono un chiaro esempio della violazione di tutte le leggi e le norme internazionali”.L’spostae conduce esercitazioni militari.