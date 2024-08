Io aggredita vicino alla Centrale Il racconto choc di una ventenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) di Nicola Palma e Marianna Vazzana Urlava in balìa di un uomo. Nel cuore della notte, a due passi dstazione. Provvidenziale per la giovane di 20 anni, italiana senza fissa dimora, è stato l’intervento dei carabinieri che hanno notato la scena in via Vittor Pisani all’angolo con via Achille Zenon ieri poco prima delle 3 e hanno bloccato lui: un trentenne nigeriano che è poi stato denunciato a piede libero per tentata violenza sessuale. La vicenda è ancora tutta da chiarire ma secondo quanto emerso finora la ragazza stava cercando di scappare da quell’uomo per sottrarsi a uno stupro. Una giovane che non ha una casa, con problemi di tossicodipendenza e che vive ai margini. Al momento, secondo quanto appreso del Giorno, la ragazza non ha sporto querela e si è rifiutata di essere accompagnata in ospedale.