Il mar Adriatico è troppo caldo | invasione di mucillagine molluschi soffocati e pesca in pericolo

(Di martedì 6 agosto 2024) L’innalzamento delle temperature dovute al cambiamento climatico, con picchi che superano i 30 gradi, stanno trasformando l'in un mare tropicale. E anche se questo fatto, potrebbe forse risultare piacevole per i bagnanti, pur, non lo è per nulla per l'ecosistema di queste acque che non è affatto quello tropicale e che quindi subisce grande stress e gravi danni. Inoltre, l’, come ben sappiamo, è un mare dai fondali bassi e questo peggiora ulteriormente la situazione. Il mareLe conseguenze di tutto questo sono il proliferare di specie aliene, come il granchio blu, per esempio, animali che sono sempre arrivati nelle nostre acque, ma che anni fa non si riproducevano perché eranofredde, mentre adesso trovano un habitat perfetto.