Il faccia a faccia Nico-Fiorentina Oggi il vertice per dirsi addio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Qualche ora di ritardo sulla tabella di marcia non cambierà i programmi dellae diGonzalez, che si ritroveranno nella giornata dial Viola Park. L’argentino è tornato ieri a Firenze, ma soltanto stamani si presenterà al centro sportivo per iniziare la stagione con i consueti test medici e atletici. Quel che più interessa ai tifosi - però - è capire i contorni di mercato entro i quali si delineerà il suo futuro. Ieri sera è sbarcato in città anche il suo agente, segno che ilcon Daniele Pradè in programma(al quale potrebbe partecipare lo stesso) disegnerà in modo definitivo la strategia da adottare nei prossimi giorni. Perché se è vero che ormai si sta studiando solo il modo migliore per separarsi, è anche vero che lanon svenderà il suo numero 10.