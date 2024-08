Deadpool & Wolverine | rivedremo Lady Deadpool in futuro? Parla il regista Shawn Levy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024)di, hato della possibilità di un ritorno delladi Blake Lively nel MCU e ha finalmente messo in chiaro le infinite voci su Taylor Swift.ha visto la partecipazione di quasi tutta la famiglia Reynolds: i figli di Ryan Reynolds e Blake Lively hanno contribuito al film nei ruoli di Kidpool (Inez, 7 anni), Babypool (Olin, 1 anno) e un "mutante urlante" (James, 9 anni). "Onestamente era solo che erano disponibili e sempre vicini. Molte volte chiamavamo le persone nella nostra sala di montaggio per far loro registrare qualcosa", ha spiegato ildurante un'intervista. "A poco a poco, tutti i Reynolds hanno iniziato a partecipare al film, compreso il più giovane".sul ritorno di