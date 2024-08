David Lynch | Ho un enfisema polmonare da fumo non posso uscire e camminare troppo senza ossigeno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “Ho un, non”. In un’intervista a Sight and soundha spiegato di essere malato da tempo e di non ria stare su un set fisicamente ma solo da remoto. Le dichiarazioni del regista di Twin Peaks hanno scosso il mondo del cinema e soprattutto i milioni di suoi fan nel mondo che da anni rilevano tracce del cineasta del Montana solo attraverso le brevi clip che rilascia su Youtube riguardanti le “sue” previsioni del tempo. “Ho l’dada così tanto tempo e quindi sono costretto a casa che mi piaccia o no. Non. Esolo per una breve distanza prima di rimanere”, ha spiegato il 78enne autore di culto. “A causa del Covid, sarebbe molto grave per me ammalarmi, anche con un raffreddore. Quindi probabilmente dirigerei da casa mia Non mi piacerebbe tanto.