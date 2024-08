Cristiano Malgioglio ha rivelato che a novembre girerà una nota soap Opera | In autunno sarò sul set di Beautiful

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024)hache insarà sul set di, laamericana.ha svelato che asarà sul set diArtista e paroliere molto amato,sarà nella giuria della nuova edizione programma Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti che partirà il 20 settembre 2024. In un’intervista a La Repubblica,ha commentato l’addio di Loretta Goggi al programma: ” Mi dispiace che non ci sarà Loretta Goggi, c’era una bella chimica tra noi, nella nostra giuria ognuno dice quello che pensa. La gente è grata se regali un sorriso, ma senza esagerare, bisogna essere rispettosi di tutti: di chi ti ama e di chi non ti sopporta ”.