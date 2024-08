Cos’è l’enfisema polmonare la malattia che ha colpito David Lynch?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 agosto 2024)è una graverespiratoria cronica che provoca danni irreversibili al tessuto. Colpisce in particolare gli alveoli, le camere d’aria dei polmoni, dilatandoli in maniera anomala e riducendo di fatto gli scambi gassosi tra ossigeno e anidride carbonica, portando a insufficienza respiratoria.è causato principalmente dalle sigarette, il cui fumo ricco di sostanze tossiche va a erodere i tessuti. Oltre al fumo tra le cause c’è l’esposizione a sostanze poco salubri in ambito lavorativo. Con assunzione costante di polvere di grano, polvere di silice, fumi di saldatura e polvere di carbone e via di seguito. In tal senso, è raccomandato l’uso di maschere FFP2 per proteggere le vie aeree da contaminazioni pericolose.