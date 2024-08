Conte la silenziosa lista degli indesiderati diventa ogni giorno più lunga | c’è anche Meret

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024), lapiù: c’è. Di buono, come detto ieri, c’è che Antonionon è andato in tv o in conferenza stampa a stilare l’elenco dei calciatori. Non ha fatto come Thiago Motta che ha fatto crollare le già basse quotazioni dei giocatori epurati dall’allenatore itali-brasiliano. No,la suanon l’ha data in pasto ai giornalisti. Dopo la sconfitta col Girona, saggiamente ha rifiutato di commentare pubblicamente. Gli sarebbe certamente scappata qualche frase velenosa sul centravanti fantasma con cui è costretto a lavorare dal suo primoa Napoli. Osimhen c’è ma non si vede. Lukaku non c’è e si sente solo. Il Napoli in attacco gioca col cartonato.