Cole Hocker è il nuovo padrone dei 1500 metri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - Ihanno un: si chiama. Il mezzofondista a stelle e strisce è ilcampione olimpico e sulla pista dello Stade de France vincendo con una irresistibile volata finale in 3'27"65 ha stabilito anche ilprimato olimpico. Nettamente sconfitto dopo una gara di testa fino a 150dall'arrivo, il favorito Jakob Ingebrigtsen: per il norvegese, campione uscente e pluricampione europeo, solo un quarto posto (3'28"24) e unico dei migliori a non realizzare il primato nazionale o personale. Argento al britannico Josh Kerr (3'27"79/record nazionale), bronzo per l'americano Yared Nuguse (3'27"80). Ottima prestazione per l'azzurro Pietro Arese, ottavo con uno straordinario primato italiano di 3'30"74 che sbriciola il suo precedente di 3'32"13 (30 maggio scorso a Oslo).