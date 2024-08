Ciclismo la Versilia aspetta la classica dilettanti di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Viareggio,6 agosto 2024 - Dopo la presentazione a Firenze nel quartiere di San Frediano, dove la corsa nacque nel 1946, cerimonia bis a Viareggio per lanazionale perélite e under 23 di, amata ed ambita, a confermare la collaborazione tra le due città per questo prestigiosa gara che tutti gli atleti vorrebbero vincere. Alla cerimonia inl’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi, il presidente del Comitato Regionale Toscana diSaverio Metti, quello del Comitato Provinciale di Lucca Pierluigi Castellani e per conto della società organizzatrice A.S. Aurora, il direttore generale Daniele Grazi. Nei loro interventi sottolineata l’importanza della gara digiunta all’edizione n.