CdS – Calciomercato Juve Koopmeiners e non solo | le urgenze per Giuntoli

TORINO – Eccola la settimana in cui tirare le fila. La Juventus non potrà arrivare alle porte di Ferragosto con tutto il lavoro di mercato ultimato, ma sicuramente sa di avere una priorità temporale verosimilmente entro il prossimo week end. Riguarda Teun Koopmeiners, la mezzala dell'Atalanta che per Cristiano Giuntoli si è ormai trasformato in una sorta di fissazione e che Thiago Motta ritiene strategico alle spalle della punta del suo scacchiere, Dusan Vlahovic. Serve il rilancio ed è pronto: 50 milioni più bonus, da valutare l'ipotesi di una percentuale sulla rivendita che oggi è diventata una sorta di assicurazione sul futuro per il club che vende. Ma bisogna serrare le righe e andare dritti al punto.