Casa della Piada ancora a fuoco Secondo incendio in pochi mesi Colonna di fumo nero e paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)un devastante, ieri, alla Crm, la grossa azienda di via del Mercato 67. Ladisi è sprigionata intorno alle 19.30 destando preoccupazione non solo tra i cittadinizona ma in diverse particittà dove la nube è stata avvistata. Si tratta delrogo in: a gennaio, infatti, le fiamme avevano interessato un’altra linea produttiva ed ora si teme per il destino dei lavoratori: l’attività di produzione delle piadine, infatti, potrebbe subire un blocco. Ieri ad accorrere sul posto, proprio per supportare i lavoratori che, fortunatamente, hanno evacuato lo stabile immediatamente, senza riportare ferite anche Monia AuricchioFlai Cgil Modena.