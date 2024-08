Berrettini di nuovo ko | c’è poco da fare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 agosto 2024)diko: i numeri non mentono e per l’azzurro che sta cercando di risalire la classifica Atp c’è davverodaMatteosta cercando in tutti i modi di mettersi alle spalle i problemi che ha avuto nel corso degli ultimi anni. Dopo Wimbledon, il tennista azzurro, ha passato dei momenti di vera crisi. Ma adesso sta tornando, si sta facendo vedere, ha vinto dei Master 250 ed è rientrato nel circolo che conta.(Lapresse) – Ilveggente.itDopo essere stato all’ottantesimo posto in classifica mondiale, Matteo soffrendo, lottando e vincendo anche, come solamente lui sa, è riuscito a rientrare nei top 50. Ma dietro a diversi italiani, purtroppo per lui ma non per i nostri colori. E l’ultimo smacco gliel’ha dato un altro tennista azzurro appunto.diko, c’è Cobolli davanti Matteo Cobolli in questo momento è davanti a Matteo.