A Complete Unknown di James Mangold nelle sale da Natale

(Di martedì 6 agosto 2024) L’atteso biopic incentrato sulla carriera musicale di Bob Dylan dal titolo Aha ottenuto finalmente una data di uscita. Quest’oggi Deadline ha riferito che il nuovo film diretto dasulla carriera del celebre cantante folk, interpretato per l’occasione dal lanciatissimo Timothée Chalamet, sarà distribuitoUSA a partire dal 25 dicembre 2024, in piena ressa natalizia. Lo scorso 24 luglio Searchlight Pictures ha diffuso il primo trailer di A, lo trovate a questo nostro indirizzo. Aè stato diretto da, scritto dallo stessoe Jay Cocks (Silence, Gangs of New York).