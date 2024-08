20enne fugge a due tentativi di violenza sessuale ritrovata seminuda sull’asfalto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempestivo: non potrebbe essere definito diversamente l’intervento dei carabinieri nella notte tra il 4 e il 5 agosto in via Pisani, che hanno fermato unache si stava consumando proprio sotto ai loro occhi. Vittima del tentato stupro sarebbe una ragazza, che avrebbe raccontato ai militari di essere sfuggita già ad un precedente tentativo disolo poco prima. L’aggressore sarebbe un ragazzo 30enne originario della Nigeria. La tentataI carabinieri del Nucleo Radiomobile, poco prima delle 3 di lunedì 5 agosto, stavano transitando lungo via Pisani per un controllo di routine, quando hanno notato un uomo che teneva ferma per i polsi una ragazza distesa a terra. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il 30enne.