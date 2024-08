Una lunga tradizione nata vicino a Venezia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’INTUIZIONE è di quelle semplici, ma innovative e viene alla famiglia Zoppas, nella seconda metà degli anni Cinquanta. Imbottigliare l’acqua minerale e venderla alle famiglie italiane. Nasce da qui la storia dell’Acqua Minerale San Benedetto in Italia. La società viene costituita, quindi, il 10 aprile 1956. Il primo stabilimento di San Benedetto nasce a Scorzè, a due passi da. Inizia in quegli anni l’imbottigliamento dell’acqua minerale in vetro. La scelta del nome cade sul santo patrono di Scorzè, San Benedetto, appunto. La famiglia Scattolin, proprietaria del terreno in cui si trova la fonte, detiene il 66,6% dell’azienda, alla famiglia Zoppas il restante 33,4%. San Benedetto cresce e il 3 gennaio 1959 si costituisce in società per azioni. Il capitale sale a 60 milioni di vecchie lire e la maggioranza del pacchetto passa alla famiglia Zoppas.