Toti a processo il 5 novembre Accolta la richiesta di giudizio immediato

(Di lunedì 5 agosto 2024) Genova, 5 agosto 2024 – Giovanniandrà a. Lo ha deciso la gip Paola Faggioni, accogliendo ladiavanzata dalla procura. L’ex governatore accusato di corruzione e finanziamento illecito è stato liberato nei giorni scorsi dai domiciliari dopo le dimissioni dal presidente della Regione Liguria. Giovanni, ex presidente della Regione Liguria uscito ieri dagli arresti domiciliari della sua abitazione di Ameglia, arriva per l'incontro con i suoi sostenitori e la seguente conferenza, Genova, 02 agosto 2024. ANSA/LUCA ZENNARO Conandranno anche Aldo Spinelli, imprenditore portuale e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale. Sarà il primo collegio della prima sezione a occuparsene. Le difese dovranno decidere se scegliere abbreviato o patteggiamento o il rito ordinario.