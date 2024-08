Titan Quest II | Nuovo Gameplay Trailer e dettagli

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 5 agosto 2024) THQ Nordic e Grimlore Games in occasione del recente THQ Nordic Digital Showcase 2024, hanno mostrato unperII, svelando allo stesso tempo una lunga serie diinediti che vogliamo condividere con voi’oggi, per la gioia degli amanti dell’Antica Grecia.II: Tantie unCome anticipatoII porta i giocatori nell’Antica Grecia, trattando per lo più argomenti ispirati alla mitlogia, con mostri leggendari, offrendo unin stile gioco di ruolo come il predecessore, ma con una lunga serie di migliorie e modifiche.II offrirà dunque un sistema dei personaggi molto più flessibile, vale a dire che i giocatori avranno maggiore libertà per la creazione del proprio eroe, combinando tra di loro fino a due differenti maestrie.