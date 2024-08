Terni-Civitavecchia è polemica Bordate tra Comune e Regione Iapadre e Melasecche si ’beccano’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024): l’assessore comunale Marco“chiama“, l’assessore Enrico“risponde“. È, di nuovo sul completamento dell’infrastruttura con l’amministratore di Palazzo Spada che aveva sottolineato: "Non c’è solo un problema di enfasi smodata nell’ annuncio delladell’ Umbria, di Anas e del ministero dei Trasporti, negli ulteriori 135 milioni di investimenti sulla Perugia-Ancona, in particolare della galleria Picchiarella. C’è anche un problema di sostanza. È chiaro ancora una volta che lae Anas si concentrano sui collegamenti del Perugino e sull’Adriatico. È chiarissimo che altrettanta attenzione e risorse non ci siano sul collegamentoe sullo sbocco sul Tirreno".