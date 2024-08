Russia è morto in carcere Pavel Kushnir pianista e attivista contro la guerra Ue | Un monito scioccante della repressione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Èin, ilrusso che era stato arrestato per avere protestatoil conflitto in Ucraina con alcuni interventi su Youtube. Le autorità avrebbero riferito alla madre Irina Levina che l’uomo, 39 anni, è deceduto a seguito di uno scioperofame esete in un centro di detenzione a Birobizhan, nell’Estremo Oriente russo. A rendere note le dichiarazionidonna è stata la testata Mediazona che cita anche le dichiarazioni rilasciate al canale Vot Tak dalla responsabile del progetto ‘Behind Bars’, Olga Romanova e dall’amica dell’, laOlga Shkrygunova. I videola– Kusnir sarebbelo scorso 27 luglio a causa delle conseguente dello sciopero. “Il suo corpo non ha retto”, ha dichiarato Romanova senza fornire altri dettagli.