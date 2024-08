Prezzo del gas i costi in bolletta a luglio 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 agosto 2024) In questi giorni di allerta per il caldo intenso, sul fronte deiinarriva una buona notizia per le famiglie italiane, in particolare per le più fragili: aildel gas, dopo aver raggiunto a giugno il valore massimo del(36,11 euro per megawattora) scende e si attesta a a 35,41 euro per MWh. Una diminuzione del costo del gas inper i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità che, tuttavia, non è abbastanza ampia da raggiungere i livelli di costo di febbraioquando il costo del gas non superava i 27,84 euro. Questa cifra, che rappresenta ildella sola materia prima gas misurata come media mensile delle tariffe sul mercato all’ingrosso italiano, impatta anche sulal metro cubo, vediamo meglio.