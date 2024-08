Plastomorphosis | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nel mare di titoli horror moderni,emerge come una gemma nascosta, capace di intrecciare nostalgia e innovazione in un’esperienza avvolgente e inquietante. Questo gioco, un chiaro tributo ai classici survival horror, non è solo una rivisitazione del passato, ma una riflessione audace sulle sue fondamenta. Ambientato in una Modern-City apparentemente sicura ma intrisa di oscuri segreti,ti mette nei panni di un cittadino evacuato che deve districarsi tra le minacce invisibili di una città dominata dalla Torre Nexus e dal Governo del Sovrano.Ilè un amorevole omaggio ai giorni d’oro del survival horror, con telecamere fisse e controlli a carro armato che possono sembrare anacronistici per i giocatori moderni.