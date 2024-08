Per anni mi hanno addebitato 65 euro al mese su PayPal senza che me ne accorgessi | la storia di Amber è virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Oggigiorno, è quasi impensabile per una famiglia non avere neanche un abbonamento mensile a proprio carico. E come fare a non sbagliarsi tra tutti questi pagamenti? Ecco che arrivano in aiuto i rinnovi automatici. Ma capita fin troppo spesso di perdere le tracce dei propri pagamenti e, con gli, di dimenticarsi di aver sottoscritto quell’abbonamento, arrivando a spendere cifre talvolta preoccupanti. Ecco, dunque, che una donna,, denuncia sula spesa di cui è stata ignara per lungo tempo. “Io e mio marito abbiamo commesso un errore molto grosso che col tempo ci è costato 1500 dollari – spieganel video -. Ne volevo parlare con la speranza di evitare a qualcuno il mio stesso sbaglio. È un errore stupido. Avevamo degli amici a cena e stavamo parlando dell’abbonamento alla PlayStation di mio figlio.