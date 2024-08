Parigi 2024 tuffi | Jodoin Di Maria e Biginelli in semifinale dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) SarahDie Maiahanno centrato l’accesso alladeiai Giochi Olimpici di. Una gara eliminatoria in salita per le due atlete azzurre, iniziata in sordina con le prime serie dial di sotto delle aspettative e poi raddrizzata nella seconda metà.entra inper il rotto della cuffia, con l’ultimo punteggio utile di 277.00 che vale il diciottesimo posto. Meglio SarahDi, che ha l’obiettivo dichiararo di conquistarsi un posto in finale: l’italocanadese ha chiuso in 11esima piazza con 286.10, a circa tredici punti dall’ottava classificata, la britannica Toulson. Dominio assoluto da parte delle due cinesi, con Hongchan Quan e Yuxi Chen che hanno sbaragliato la concorrenza già dai primidel mattino.