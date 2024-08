Parigi 2024 atletica Sibilio e Folorunso avanti nei 400 hs | Pass finale difficile Posso migliorarmi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Al termine delle rispettive gare nella mattinata dialle Olimpiadi di, in esclusiva ai microfoni di Sportface.it hanno parlato due protagonisti e qualificati in semi, Alessandroche ha chiuso col primo tempo di ripescaggio le batterie dei 400 ostacoli maschili e Ayomideche si è qualificata tramite i ripescaggi alle semifinali dei 400 ostacoli femminili. Ecco le loro parole. “Sicuramente mi aspettavo di qualificarmi con la Q grande, ma sono comunque contento di essere dentro. Ho commesso molti errori e c’è margine di miglioramento, sette o otto decimi sino togliere dal tempo di oggi – ha spiegatoai microfoni di Sportface.it – Sicuramente la prima parte è stata quella più negativa. In semisarà importante iniziare forte e stare il più possibile in gruppo per poi giocarmela nelche è la mia specialità.