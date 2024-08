Omicidio Terno d' Isola sequestrato garage sulla strada dove Sharon Verzeni è stata uccisa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le indagini sull’assassinio dihanno portato i Carabinieri di Bergamo a uncondominiale in via Castegnate, ad’, a poca distanza da– nella notte tra il 29 e il 30 luglio – la donna di 33 anni èaccoltellata. Un box adesso è sotto sequestro: dentro c’è una branda e si cerca di capire se lì sopra possa essersi nascosto, e aver dormito, l’assassino di, ancora senza un nome. Nel condominio abitano diverse famiglie e la recinzione non è difficile da scavalcare. Per questo non si esclude che qualcuno la notte dell’possa essersi intrufolato nel box, di proprietà di un cittadino italiano, o averlo semplicemente utilizzato per nascondere qualcosa. Nemmeno l’arma del delitto è ancoratrovata, ma dall’autopsia sembra chiaro che si tratti di un coltello di grandi dimensioni.