Olimpiadi | Diana Bacosi e Gabriele Rossetti oro skeet Esulta la Toscana

(Di lunedì 5 agosto 2024)oroladi Parigi.medaglia d’oro nello. E laancora per i suoi campioni. La fantastica coppia azzurra nella finale olimpicamixed team di lunedì 5 agosto ha battuto la coppia statunitense Smith e Hancock per 45-44. Decisiva l’ultima serie in cuiha rotto tutti e quattro i piattelli. Due grandissimi campioni., 41 anni, nata a Città della Pieve, cittadina benemerita di Cetona, provincia di Siena, cittadina di cui è originaria, è campionessa olimpica di Rio 2016 e argento olimpico Tokyo 2020., 29 anni, nato a Firenze, poliziotto di Ponte Buggianese, è campione olimpico di Rio 2016. Babbo Bruno bronzo olimpico a Barcellona 1992.