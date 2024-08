Novak Djokovic trionfa a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Vittoria tanto attesa durante i Giochi Olimpici. A gran sorpresa, o forse non poi così tanto,ha finalmente raggiunto l’apice del suo sogno olimpico conquistando la medaglia d’oro nel torneo maschile di tennis alle Olimpiadi diha finalmente conquistato uno dei sogni più ambiziosi per la sua carriera. Dopo un percorso memorabile ae una carriera in impennata, da ormai molti anni a questa parte, il tennista continua a macinare un successo dietro l’altro. Anche se questa volta è riuscito a concretizzare uno dei suoi sogni che temeva fosse irraggiungibile. Il campione hato, infatti, sul podio, conquistando l’oro olimpico con l’ultimo match che l’ha visto protagonista., foto Ansa – VelvetMagUn match atteso e che non ha mancato l’occasione di portare in scena parecchi colpi inaspettati.