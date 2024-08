Non tutti d’accordo a gareggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giove Pluvio ci ha messo lo zampino. Poco prima delle 17, proprio nel mezzo dell’esibizione degli sbandieratori e dei musici, dopo la consueta "sciamata" che ha visto protagonisti i figuranti e prima che cominciasse la giostra, l’acquazzone ha causato il fuggi fuggi generale sia dal campo che dagli spalti del campo dei giochi. A ripararsi sono stati anche i figuranti, ‘nascosti‘ sotto le tribune del Cassero. Il maltempo è durato quasi un’ora e la pista si è riempita d’acqua. Poi, uscito di nuovo il sole, il sindaco Marco Fioravanti e i componenti del consiglio degli anziani hanno effettuato un sopralluogo. In seguito sono stati chiamati in causa anche i cavalieri, alcuni dei quali avrebbero espresso le proprie perplessità sull’eventualitá di correre ugualmente la giostra dedicata al Patrono. Poi, però, si è deciso di far svolgere una prova, alle 18.