Mo | De Meo Fi-Ppe ‘Italia in prima linea per evitare escalation’

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – ?Siamo di fronte ad uno scenario che desta profonda preoccupazione, per questo il ministro Tajani, come coordinatore dei ministri degli Esteri del G7, ha convocato una riunione d?urgenza per lanciare una via diplomatica, un appello al cessate il fuoco, unica strada percorribile peruna escalation. Per quanto riguarda gli italiani in Libano la situazione è monitorata dalla Farnesina che ha avviato tutte le procedure per i piani di evacuazione, per far sì che tutti possano lasciare ilpossibile il Libano e rientrare in sicurezza in Italia?. Lo ha detto Salvatore De Meo, europarlamentare Fi ? Ppe e presidente della Commissione Affari costituzionali, ospite a Tgcom24.?La dichiarazione di oggi del portavoce del ministro degli Esteri dell?Iran appare più distensiva e permette di immaginare una reazione più contenuta, come già accaduto.