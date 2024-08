Mo | Blinken ' Iran potrebbe attaccare Israele entro 24-48 ore'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Washington, 5 ago. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti ritengono che l'le prossime 24-48 ore. Lo scrive Axios, citando fonti informate, secondo cui il Segretario di Stato americano Antonyha detto ai colleghi dei paesi del G7 che Washington ritiene che un attaccoiano controiniziarele prossime 24-48 ore. Secondo il rapporto,ha parlato con i suoi omologhi nel contesto degli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per allentare le tensioni nella regione e impedire lo scoppio di una guerra totale. Poiché gli Stati Uniti ritengono inevitabile un attaccoiano dopo l'uccisione di alti funzionari di Hezbollah e Hamas la scorsa settimana,ha detto ai funzionari, in un colloquio telefonico, che fare pressione su Teheran affinché limiti il ??suo attacco è il modo migliore per evitare una guerra nella regione.