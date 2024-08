Mercato riaperto | arriva Fall | Giocatore esperto ci sarà utile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) La vicenda che ha coinvolto l’ex centro della Nazionale Sperimentale tiene sul filo della tensione due club, e soprattutto rimette in discussione il roster biancorosso per la prossima stagione. Ma l’indicazione di Luis Scola, dall’Argentina, è una e una sola: esiste un rigoroso codice regolamentare, chi lo viola è fuori. Non è ancora il caso di Leonardo Okeke, sospeso al momento dagli allenamenti e messo fuori squadra, ma il rischio è chiaro. La sospensione di Leonardo Okeke è stata infatti una decisione cautelativa in attesa di chiarimenti. La Pallacanestro Varese ha emesso una nota ufficiale per fare il punto sulla situazione, sottolineando che i fatti riguardanti la vita privata dell’atleta sono sufficienti per giustificare tale provvedimento.