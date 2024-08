LIVE – Quarti semifinale e finale canoa kayak cross maschile e femminile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ile latestuale deidi, delle semifinali e delladialledi. Due gli italiani che sono riusciti a qualificarsi per ie che possono ancora sperare in una medaglia: si tratta di Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro, pronti a battagliare per fare strada e sognare un piazzamento sul podio. L’appuntamento è alle ore 15.30 di lunedì 5 agosto per idi, mentre l’ultimaè in programma alle 17.00, con Sportface.it che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale delle varie sessioni. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE DICALENDARIOREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5in16.