I baby Squali azzannano la vittoria Fezzano fa sua la disfida Junior Una stagione da incorniciare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dominanti per tutto l’arco della, infallibili alla Morin. Ilconquista il quinto Paliodella propria storia al termine di una gara perfetta, condotta dall’inizio alla fine e mai messa in discussione dagli equipaggi avversari. I, dopo aver vinto tutte le otto prepalio, non tradiscono le attese rispettando i pronostici della vigilia. Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capasso, Nicola Castellano e la timoniera Gaia Castellano , allenati da Fabrizio Agrifogli e Massimo Bardella, riportano nel borgo marinaro di ponente un titoloche mancava da esattamente venti anni. Partenza a razzo, quella dell’armo verde, che allo sparo scatta più veloce di tutti tanto da accumulare già un piccolo vantaggio dopo poche decine di metri.