Gruppo di scout del Bolognese si perde in Val di Sole | salvati dagli uomini del soccorso alpino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bologna, 5 agosto 2024 – Due interventi deltrentino per aiutare gruppiin difficoltà, appartenenti alla stessa comitiva proveniente dal. È quanto è accaduto ieri in Val diquando gli operatori sono intervenuti per undi seiminorenni che, sfiniti, non riuscivano più a proseguire lungo il sentiero. La seconda chiamata poco dopo la mezzanotte, da parte di un altroche stava passando la notte al bivacco Artuich, a 1.976 metri di quota. Una delle ragazze presenti ha accusato i sintomi di una congestione. I soccorritori della stazione Val dihanno raggiunto ilcon due automezzi, riportando i ragazzi a valle, dove un’autoambulanza ha infine trasportato la quattordicenne all’ospedale di Cles.