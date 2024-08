Gianmarco Tamberi in ospedale | ore d’ansia per il campione italiano

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilolimpico del salto in altosi trova in. Lo ha fatto sapere lui stesso in un post: “Probabile calcolo renale”. Una notizia drammatica per lui e per lo sport: la sua gara a Parigi è tra appena tre giorni.è ricoverato e ha la febbre: la sua Olimpiade rischia grosso. Leggi anche: Leggi anche:inA tre giorni dalla gara dei Giochi olimpici, ildel salto in alto, già oro olimpico a Tokyo 2020, è stato ricoverato per un malore: “Incredibile Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue Probabile calcolo renale“, ha scritto in un lungo post su Instagram. Un calcolo renale che potrebbe interrompere i sogni del