Diritti tv Serie B fissata una nuova assemblea | i club cercano alternative

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mancano appena 11 giorni all’inizio del campionato diB e la situazione sul frontetv è ancora in alto mare. L’accordo per la cessione deitelevisivi non è stato ancora raggiunto, le offerte di DAZN e Sky non hanno superato i 12 milioni di euro. La cifra non è stata considerata all’altezza. La LegaB ha convocato un’“con carattere urgente” per trattare vari temi di discussione, tra questi anche la distribuzione deiaudiovisivi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 agosto.