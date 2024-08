Colpo per l’Arsenal il Manchester United pronto a ingaggiare il prodigio dell’attacco questa settimana

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sito inglese: Ildovrebbe ultimare l’acquisto di Chido Obi-Martin. Secondo Football Insider, il sedicenne èa firmare un accordo con i Red Devils e a sottoporsi anche alle visite mediche con il club. Ilavrebbe presentato una proposta redditizia per lui e il giocatore l’ha accettata. Inizialmente, ci si aspettava che accettasse un nuovo accordo con, ma ha scelto di lasciare il club del nord di Londra e unirsi al. I Red Devils gli hanno offerto un percorso chiaro verso la prima squadra e lui è convinto dei loro piani per il suo sviluppo. Il sedicenne è molto stimato in tutta l’Inghilterra e ha un futuro brillante davanti a sé: potrebbe diventare un giocatore chiave delnel prossimo futuro. Anche i giganti tedeschi del Bayern Monaco erano ansiosi diil giocatore.