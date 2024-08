Aumento dei Contagi Covid | situazione al 6 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il 5, l’Italia continua a registrare un significativodeida-19. I dati più recenti indicano un incremento del 24% rispetto alla settimana precedente, con circa 17.000 nuovi casi rilevati. Le regioni maggiormente colpite sono Campania, Lombardia e Lazio, che insieme rappresentano una parte consistente dei nuoviregistrati. Nuove Varianti Crediti: Ansa – VelvetMagUna delle cause principali dell’deiè la diffusione della nuova variante KP.3.1.1. Secondo uno studio italiano pubblicato da Il Fatto Quotidiano, questa variante non sembra essere più pericolosa delle precedenti, ma la sua maggiore trasmissibilità ha portato a una diffusione più rapida. La variante KP.3.1.1 è destinata a diventare dominante nelle prossime settimane. Dati Regionali In Campania, laè particolarmente preoccupante.