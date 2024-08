Alessio Foconi al centro delle critiche la fidanzata lo difende | chi è Mariavittoria Cozzella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Cosa è successo ad? Il fiorettista che con i colleghi ha fatto ottenere la medaglia d’argento a squadre all’Italia nella scherma alle Olimpiadi - perché non va dimenticato che una squadra riesce ad arrivare alle Olimpiadi grazie al contributo di tutti i propri atleti - è stato aldi quello che tecnicamente è definito “shitstorm”. Ovvero una tempesta di letame. Sotto accusa il suo ingresso in pedana, visto cheha incassato un pesante 5-0 che ha consentito al Giappone di vincere la medaglia d’oro. In tanti utenti del web hanno criticato il suo impiego, che è in realtà avvenuto per il fatto che il regolamento della scherma prevede che un atleta che non viene impiegato non abbia diritto alla medaglia. Insomma, è stato un gesto di correttezza sportiva da parte del ct della Nazionale.