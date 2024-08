Aisa iniziati i lavori dell’ultima sezione della nuova linea di recupero L75

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – Lo scorso 29 luglioImpianti s.p.a ha consegnato iper il completamentodienergetico, “L75”. Questo si aggiunge ad una serie di investimenti fatti dall’azienda per il miglioramento ambientale del territorio: ampliamento dei biofiltri,di compostaggio, digestore anaerobico, infrastrutture essenziali per la raccolta differenziata e che adesso sono a regime generando biometano corrispondente a circa 100 mila rifornimenti annui di una media autovettura a gas. Il completamentocentrale ditotale servirà ad eliminare 120 tonnellata dal giorno di scartilavorazione dei rifiuti, che ancora oggi dall’impianto di San Zeno devono essere trasportate alle discariche in base alla disponibilità di queste ultime.