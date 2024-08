Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 11.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO, AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN A1 FIRENZETRA CHIUSI E FABBRO IN DIREZIONEE CODE A TRATTI SULLANAPOLI TRA IL NODO CON L’A24TERAMO E VALMONTONE ANDIAMO NELLA CAPITALE IN CARREGGIATA INTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE RISOLTI GLI INCIDENTI TRAFFICO SCORREVOLE, TROVIAMO PERÒ CODE PER UN NUOVO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDATINA E APPIA PER IL TRAFFICO DIRETTO NELLA PROVINCIA DI LATINA.