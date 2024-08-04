Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 11:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 11.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO, AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN A1 FIRENZE Roma TRA CHIUSI E FABBRO IN DIREZIONE Roma E CODE A TRATTI SULLA Roma NAPOLI TRA IL NODO CON L’A24 Roma TERAMO E VALMONTONE ANDIAMO NELLA CAPITALE IN CARREGGIATA INTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE RISOLTI GLI INCIDENTI TRAFFICO SCORREVOLE, TROVIAMO PERÒ CODE PER UN NUOVO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDATINA E APPIA PER IL TRAFFICO DIRETTO NELLA PROVINCIA DI LATINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 10:30 - ATTIVE CHIUSURE NELLE STRADE DELLA ZONA TRA CUI LA REGIONALE TERNANA FINO ALLE 11. STRADA CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 11 SPOSTIAMOCI VERSO RIETI A PASSO CORESE È IN CORSO LA GARA CICLISTICA TROFEO SABINO. VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 10. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO A RIETI OGGI LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 09:30 - ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO FINO ALLE 11. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. STRADA CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 11 SPOSTIAMOCI A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. ATTIVE CHIUSURE NELLE STRADE DELLA ZONA TRA CUI LA REGIONALE TERNANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 08. DEVIATA ANCHE LA LINEA DI BUS 05 SPOSTIAMOCI A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. FINO ALLE 18 DI OGGI CHIUSA LA SR4 BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA E IL KM 20 A PIAN DE VALLI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SINO AL 31 AGOSTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO LUNGO LA LINEA FL4 TRA CIAMPINO E I CASTELLI ROMANI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA. romadailynews
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