Un morto e cinque feriti Drammatico frontale nella notte la vittima aveva 19 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Un’altra strage stradale in Italia: un. È il terribile bilancio dell’incidente avvenutotra il 3 e il 4 agosto 2024 che ha visto coinvolto due vetture: una Toyota Yaris e una Bmw. La, Adam Cattabriga,solo 19e lavorava come barista. La notizia della tragedia è stata confermata confermata dalle autorità, e ha lasciato distrutti i parenti e gli amici di Adam. Lo scontrotra due auto è avvenuto poco dopo le 3 del mattino a Mortizzuolo di Mirandola, un centro in provincia di Modena, in via Mazzone. Al momento la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Leggi anche: Choc al luna park, tredicenne sbalzata dalla giostra durante la festa del patrono “Un”.