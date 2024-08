Perché il prezzo dell’olio è sempre più alto?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Siamo nel periodo dell’anno in cui il consumo di olio extravergine di oliva – un elemento essenziale della Dieta Mediterranea – dovrebbe essere ai suoi massimi. In estate, infatti, le persone tendono a consumare maggiormente alimenti come insalate e verdure fresche, nonché piatti freddi di varia natura che sono più appetitosi se conditi con del buon olio extravergine di oliva, definito anche EVO. Eppure, molto probabilmente, anche in questi mesi estivi molti consumatori utilizzeranno questo condimento con più parsimonia, cercando di far durare le bottiglie il più possibile. Il motivo lo conosciamo tutti: negli ultimi anni si è infatti assistito a un notevole aumento dei prezzi, soprattutto l’EVO.